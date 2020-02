Duas exposições para ver de uma só vez no Museu Berardo

Chama-se "Deeper Shades" o projeto fotográfico do austríaco Andreas H. Bitesnich. Parte de um seleção de imagens do quotidiano em várias cidades como Tóquio, Berlim, Viena, Paris e Nova Iorque.

Desta vez, calhou à capital portuguesa ser o plano de fundo da camâra do fotógrafo.

São mais de 140 fotografias entre as quais 50 que fazem parte do novo trabalho do fotógrafo em Lisboa. Foi o contraste entre a tradição e a modernidade das ruas lisboetas que inspirou o austríaco a trabalhar no sexto livro da série fotográfica "Deeper Shades".

A exposição já abriu ao público e fica no Museu Berardo até dia 21 de junho.

É da portuguesa Joana Escoval a exposição "Mutações. The Last Poet".

A artista plástica conjuga vários elementos materiais com o próprio espaço da galeria. Um percurso que combina vídeos e objetos numa exposição carregada de mensagens relacionadas com questões ecológicas e humanitárias.

"Mutações. The Last Poet" para ver, até dia 19 de abril no Museu Berardo, em Lisboa.