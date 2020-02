Há uma Lua na Catedral de Rochester

Pode ter sete metros de diametro mas representa, em detalhe, 5 quilómetros da superfície da lua. A instalação, exposta na nave da Catedral de Rochester no Reino Unido, foi criada com a ajuda de imagens de alta definição da NASA para aproximar a Lua dos terrestres, sem ter que se olhar para o céu. A iniciativa faz parte da estratégia da catedral para atrair mais visitantes que aproveitou o Museu da Lua do artista Luke Jerram que criou várias peças idênticas que estão em exibição por todo o mundo desde 2016.

O objecto, iluminado internamente já esteve suspenso em vários locais, mas aqui, a obra do artista plástico britânico Luke Jerram já atraiu milhares de pessoas que assistiram a uma espécie de junção do céu com a terra...numa catedral que não está habituada a tantos visitantes e que recebeu 33 mil pessoas em apenas quatro dias.