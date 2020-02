O disco de estreia dos Cassete Pirata foi editado no ano passado. Agora, a banda apresenta um novo single. "Chora Mãe" é um apelo relacionado com a Natureza. Para lhe dar força, os Cassete Pirata convidaram Samuel Úria. É um dos temas que vai poder ver e ouvir na "Tour N2", a digressão que vai passar, por Vila Real (a 28 de fevereiro), Castro Verde (a 21 de março), Coimbra (no dia 28 de março) e Torres Vedras (a 16 de maio).

João Firmino, vocalista da banda, esteve no Cartaz.