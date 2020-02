Brockhampton confirmados no Super Bock Super Rock

O grupo está de regresso a Portugal para atuar no Super Bock Super Rock.

Na bagagem traz mais um disco, "Ginger", editado em agosto do ano passado, pouco tempo de se ter estreado em terras lusas, no Sumol Summer Fest, na Ericeira.

O Super Bock Super Rock realiza-se na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, em Sesimbra, entre os dias 16 e 18 de julho.

O cartaz com os nomes confirmados até ao momento pode ser visto em baixo:

16 de julho

Palco Super Bock – A$AP Rocky, Rex Orange County

Palco EDP – Kevin Morby, Hinds

17 de julho

Palco Super Bock – Brockhampton, Slow J

Palco EDP – Goldlink

18 de julho

Palco Super Bock – Foals, King Gizzard & the Lizard Wizard, Kali Uchis

Palco EDP – Local Natives, The Neighbourhood, Boy Pablo

Palco Somersby – Son Lux