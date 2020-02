Roman Polanski não vai à cerimónia dos prémios de cinema César

O realizador franco-polaco Roman Polanski revelou esta quinta-feira que não irá à cerimónia dos prémios de cinema Césares, sexta-feira em Paris, numa edição em que o filme "J'accuse" é um dos favoritos.

Num comunicado citado pela agência France Press, Roman Polanski explica que decidiu não ir à entrega dos prémios, por receio de um "linchamento público", uma vez que recai sobre ele uma nova acusação de violação.

O cineasta, de 86 anos, diz que prefere "não afrontar um autoproclamado tribunal da opinião pública, disposto a espezinhar os princípios do Estado de Direito para que o irracional triunfe de novo".

"J'Accuse - O Oficial e o Espião", premiado em 2019 no festival de Veneza, retrata o caso Dreyfus - um escândalo político que dividiu a França entre 1894-1906 - e a história é contada do ponto de vista do tenente-coronel Georges Picquart.

O próprio Polanski admite que encontra no caso referências à sua própria história e aos problemas com a justiça por causa das acusações de violação.

O filme, que soma mais de 1,5 milhões de espectadores em França, está nomeado para 12 Césares, entre as quais de melhor filme e realização.

Com o mesmo número de nomeações está também "Os miseráveis", de Ladj Ly.Por causa das nomeações atribuídas ao filme de Polanski, a associação "Osez le féminisme" e o coletivo feminista #NousToutes convocaram manifestações para sexta-feira em frente à sala Pleyel, onde decorrerá a 45.ª cerimónia dos Césares.

Em 1977, Roman Polanski reconheceu ter tido relações sexuais com Samantha Geimer, então com 13 anos. Em 2010, a atriz britânica Charlotte Lewis declarou que o realizador a tinha forçado a ter uma relação sexual quando ela tinha 16 anos.

Em 2017, o realizador foi acusado por duas outras mulheres: uma identificada como 'Robin' alega ter sido vítima de agressão sexual aos 16 anos, em 1973; Renate Langer assegura ter sido violada por Polanski quando tinha 15 anos.

Em novembro passado, num depoimento publicado no jornal Le Parisien, Valentine Monnier, fotógrafa, ex-modelo e que também participou em alguns filmes nos anos de 1980, acusa Roman Polanski de a ter agredido e violado em 1975.

A jovem tinha na altura 18 anos e estava hospedada no chalé de Polanski em Gstaad, na Suíça.

A cerimónia dos Césares acontece num momento conturbado para a própria Academia Francesa de Cinema, porque a direção se demitiu em bloco no passado dia 14, por causa de críticas à gestão da instituição e pela controvérsia em relação a Roman Polanski.

"Essa demissão coletiva permitirá a renovação completa da direção", afirmou a academia, presidida pelo produtor Alain Terzian, em comunicado.

