DGPC propõe classificação de coleção Miró como bem de interesse público

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) propôs ao Governo a classificação da coleção de 85 obras do artista catalão Joan Miró como conjunto de bens de interesse público, segundo um anúncio publicado esta sexta-feira em Diário da República.

Mais de um ano após a abertura do processo de classificação, que aconteceu num anúncio datado de 17 de janeiro de 2019, a DGPC, nas últimas semanas de Paula Silva no cargo, propôs à secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural a classificação dos 85 trabalhos provenientes da coleção do antigo Banco Português de Negócios (BPN), depositados na Fundação de Serralves, no Porto, como bens de interesse público.

O anúncio, com data de 13 de fevereiro, determina agora 30 dias úteis para pronúncias de interessados.

A Lusa pediu informações adicionais à DGPC, sem ter obtido resposta em tempo útil.

No âmbito do Protocolo de Depósito e de Promoção Cultural assinado em outubro de 2018 entre a Câmara Municipal do Porto e a Fundação de Serralves sobre as 85 obras de Miró na posse do Estado cedidas à cidade, a autarquia comprometeu-se a financiar, até um milhão de euros, as obras de ampliação, remodelação ou conservação da Casa de Serralves, que acolherá as obras de Miró.

Depois de vários adiamentos, as obras estão agora previstas para este ano.

A autarquia comprometeu-se ainda a um pagamento anual de 100 mil euros à Fundação de Serralves, pelo prazo de 25 anos, para que a coleção seja protegida e promovida nacional e internacionalmente.

A Fundação de Serralves tem realizado várias exposições com as 85 obras de Miró, desde que a coleção lhe foi entregue, a mais recente das quais "Joan Miró e a Linguagem dos Signos" em Nápoles, que encerrou no passado domingo.