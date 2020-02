Esta sexta-feira foi anunciado mais um nome para o RFM Somnii, Alok junta-se ao cartaz do festival.

O DJ brasileiro tem mais de 15 anos de carreira. No ano passado ficou em 11.º lugar no ranking da revista especializada em música eletrónica DJ Mag e a Forbes considerou-o um dos mais influentes artistas do Brasil.

Alok já atuou em grandes festivais como o Tomorrowland ou o Burning Man.

O RFM Somnii realiza-se a 10, 11 e 12 de julho na Figueira da Foz.