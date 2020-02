Jorge Ben Jor foi confirmado esta sexta-feira no EDP CoolJazz. O músico brasileiro atua no festival no dia 30 de julho.

O autor de temas como "País Tropical" ou "Mas, Que Nada", é uma das referências da música brasileira. Jorge Ben Jor junta-se aos outros nomes já anunciados - John Legend, Yann Tiersen ou Lionel Richie - no cartaz do EDP Cooljazz, em Cascais.