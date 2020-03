Nos prémios da Academia Francesa de Cinema, "Os Miseráveis" ganhou o César de Melhor Filme, mas foi um ausente que marcou a cerimónia, que decorreu em Paris.

Roman Polanski foi distinguido pela Realização de "J'accuse - O Oficial e o Espião".

O cineasta franco-polaco faltou à gala, com receio de acordo com um comunicado de um "linchamento público". Sobre o ator recai uma nova acusação de violação. As 12 nomeações do filme de Roman Polanski motivaram uma manifestação de associações feministas.