"Sim, (Bernardo Alabaça) teve vida para além de ser dirigente público"

Desde que se soube que Bernardo Alabaça ia ser nomeado diretor-geral do Património Cultural que começaram a surgir as críticas. O percurso de Alabaça inclui o setor imobiliário, mas a ministra da Cultura desvaloriza essa vertente e prefere dar ênfase à experiência na área do património daquele que já foi Diretor-Geral de Infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional e Subdiretor-Geral do Tesouro e Finanças do Ministério das Finanças.

"Sim, teve vida para além de ser dirigente público, como muitos de nós tiveram uma vida paera além de sermos dirigentes públicos", diz Graça Fonseca.

A Ministra da Cultura respondeu às perguntas da SIC numa visita à fábrica de cerâmica Viúva Lamego, em Sintra. Foi acompanhar a artista Joana Vasconcelos.