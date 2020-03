Alexander Search em pausa após saída de Salvador Sobral da banda

A banda portuguesa Alexander Search vai fazer uma "pausa" para encontrar um novo vocalista, após a saída de Salvador Sobral do projeto inspirado na poesia inglesa de Fernando Pessoa, em que os músicos assumem personagens, foi hoje anunciado.

"A saída de Benjamin Cymbra do projeto requererá um novo olhar sobre o mesmo. Queremos continuar a fazer música em discos e ao vivo e voltaremos em breve com boas perspetivas de um futuro diferente, mas igualmente válido", refere a banda, num comunicado hoje divulgado pela empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box, no qual anuncia "pausa em busca de uma nova voz para o projeto".

Nos Alexander Search, cujo álbum de estreia, homónimo, foi editado em 2017, o cantor Salvador Sobral era Benjamin Cymbra. A banda conta ainda com Júlio Resende/Augustus Search (piano), Joel Silva/Mr. Tagus (bateria), Daniel Neto/Marvell K. (guitarra) e André Nascimento/Sgt. William Byng (eletrónica).

O gatilho para a criação da banda foi um livro da poesia inglesa de Fernando Pessoa. O nome do projeto é também o nome de um dos heterónimos ingleses de Fernando Pessoa, "pessoa inspiradora" para o pianista e compositor Júlio Resende.

"Uma vez comprei um livro da poesia inglesa de Fernando Pessoa, fiquei muito tocado e muito perturbado com o que li, e inspirou-me para trazer ao de cima uma ideia antiga de ter uma banda de rock, com letras em inglês", contou Júlio Resende, em entrevista à agência Lusa, em julho de 2017.

A estreia da banda ao vivo aconteceu em 13 de julho desse ano no festival Super Bock Super Rock, em Lisboa, embora o projeto já tivesse atuado em novembro de 2016, na Casa Fernando Pessoa, no encerramento do ciclo "Dias do Desassossego".