Ben Affleck admite que participação no Buffy the Vampire Slayer foi "muito má"

Ben Affleck, uma estrela de cinema com 47 anos, revelou que a participação no filme "Buffy the Vampire Slayer" - de 1992 - foi tão má, que a voz do ator teve de ser dobrada na edição final.

Affleck disse, esta quarta-feira numa entrevista, que, na época, achou que o seu desempenho estava bom, mas mais tarde, quando foi assistir ao filme no cinema, percebeu que o seu grande momento tinha sido dobrado.

"Fui ao filme e fiquei tipo: essa não é a minha voz. Esse não sou eu", disse o ator.

Apesar dessa humilhação, Affleck passou a estrelar filmes aclamados pela crítica, incluindo "Good Will Hunting", "Changing Lanes" e "Shakespeare in Love".

No último filme - "The Way Back" - o ator interpreta Jack Cunningham, um trabalhador da construção que é alcoólico e virou técnico de basquete do ensino médio.

Ben Affleck acredita que tem uma visão mais profunda do papel do que outros atores, devido às próprias batalhas contra o vício em álcool.