Os Lamb vão atuar no North Music Festival, na Alfândega do Porto, no dia 23 de maio. A dupla apresenta o mais recente disco "The Secret Of Letting Go”, lançado em 2019, depois de uma pausa discográfica de cinco anos.

O concerto acontece no mesmo dia dos Waterboys, The Script, e dos portugueses Sensible Soccers.

Os Lamb trazem música nova sem esquecer os êxitos mais antigos, como "Gabriel".