Amy Winehouse homenageada no Music Walk of Fame, em Londres

Amy Winehouse foi esta quarta-feira homenageada em Camden Town, no Music Walk of Fame, em Londres, no Reino Unido. A cerimónia decorreu na cidade onde vivia a artista e contou com a presença dos pais de Amy Winehouse.

A cantora lançou-se no panorama internacional em 2006 com o álbum "Back to Black", disco que lhe valeu cinco prémios Grammy, incluíndo o de "Melhor álbum", e "Melhor Canção do Ano" com o tema "Rehab".

Amy Winehouse morreu em 2011 por excesso de álcool. Dezanove anos depois a artista junta-se a nomes como "The Who" e "Madness" no Music Walk of Fame.