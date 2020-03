Quantas cumplicidades cabem num Festival de Dança?

"Multiverso" é o conceito da terceira edição do Cumplicidades. O Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa tem espetáculos de artistas nacionais e internacionais, reconhecidos e emergentes, mas não só. Nele também cabem workhsops, aulas de dança gratuitas e até, uma exposição. Foi este o tema da conversa, no Cartaz, com Tiago Sgarbi, o diretor de produção do festival.