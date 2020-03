O Algarve tem um encontro marcado com a dança até maio

Está tudo a postos para a sexta edição do "Encontros do DeVIR". Da programação fazem parte espetáculos, workshops e, até, exposições. Mas o grande destaque vai para a homenagem à coreógrafa alemã Pina Bausch. O diretor artístico, José Laginha, foi o convidado do Cartaz.