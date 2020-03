Festival Música em Leiria promete realizar-se (mas já teve cancelamentos)

Já depois da entrevista com o maestro e diretor artístico António Vassalo Lourenço no Cartaz veio a notícia da primeira baixa. O maestro Vitorino d'Almeida cancelou a participação no festival que, para já, promete realizar-se com a restante programação. Este ano, a música de Leiria vai estender-se a Alcobaça e a Ourém e vai receber nomes como Rão Kyao & António Chaínho.