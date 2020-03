"Neste momento não há condições para que o concerto aconteça"

O concerto de Tony Carreira, agendado para o próximo dia 14, na Altice Arena, foi adiado. A informação foi avançada esta terça-feira pelo artista tanto no Facebook como no Instagram.

O espetáculo foi reagendado 27 de novembro.

Tony Carreira tem ainda um concerto marcado para dia 28 de março, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. No entanto, em relação a este espetáculo o artista não revelou quaisquer detalhes.

