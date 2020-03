Festival "Soam as Guitarras" já reagendou os concertos adiados por causa da Covid-19

O Festival "Soam as Guitarras" foi adiado. A organização confirma já ter reagendado os espetáculos que integram o festival que começaria dia 2 de abril com a atuação de Ricardo Ribeiro, em Oeiras.

Portugal encontra-se sob estado de emergência e por esta razão, refere o comunicado enviado pela organização do festival, a divulgação das datas, bem como a informação sobre a troca, devolução ou compra de bilhetes só vai ser revelada quando esta condição for levantada.

Esta decisão do "Soam as Guitarras" baseia-se na recomendação da Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) que sugere que “face às condições especiais e excecionais que o país atravessa, a confirmação da realização dos espetáculos, o anúncio da data dos eventuais reagendamentos ou o cancelamento definitivo dos mesmos" ocorra "após o levantamento do estado de emergência".

Além de Ricardo Ribeiro integram o cartaz do festival Tatanka, Dead Combo ou Sérgio Godinho. O "Soam as Guitarras" deveria decorrer em Oeiras, Setúbal e Évora ao longo de todo o mês de abril. Quando for reagendado, vai manter os mesmos artistas.