Lady Gaga adia lançamento de novo disco por causa da Covid-19

Lady Gaga recorreu às redes sociais para anunciar o adiamento da data de lançamento do novo disco. "Chromatica" estava previsto sair a 10 de abril.

Cantora escreve que acredita "que a arte é a melhor ferramenta para nos providenciar alegria nestes tempos", mas logo a seguir explica que não lhe parece ser uma boa altura para lançar o novo trabalho.

A cantora de temas como "Poker Face", "Applause" ou "Paparazzi" apela ao distanciamento social e diz que prefere que, por agora, as atenções estejam voltadas para as necessidades dos profissionais de saúde.

"Quando o disco sair, quero que sejamos capazes de dançar juntos", acrescenta.

"Chromatica" era o sucessor de "Joanne", a banda sonora do filme "A Star is Born", em que Lady Gaga contracena com Bradley Cooper.

Cá fora, já estava o single "Stupid Love".