Meghan Markle dá voz a um filme da Disney

É o primeiro trabalho da Duquesa de Sussex desde que Meghan Markle e o príncipe Harry renunciaram, em janeiro, ao estatuto de membros da família real britânica.

Trata-se do filme "Elephant", realizado por Alastair Fothergill e Vanessa Berlowit, que estreia na Disney Plus a 3 de abril - três dias depois da saída oficial do casal da família real.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, no Twitter da Disney.

O filme, de acordo com o trailer, relata a história de uma família de elefantes que percorre o continente africano "numa aventura que vai mudar as suas vidas".

Meghan Markle é atriz de profissão, conhecida sobretudo pelo papel de Rachel Zane, na série "Suits".

O trailer do filme da Disney a que dá voz pode ser visto em baixo, onde é apresentado em simultâneo com "Dolphin Reef", narrado por Natalie Portman.