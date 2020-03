Hoje, o teatro celebra-se online

Dia mundial do Teatro celebra-se desde 1961 e hoje, dadas as circunstâncias, a efeméride comemora-se à porta fechada, com várias instituições a disponibilizarem conteúdos em streaming.

É o caso do Teatro Aberto, em Lisboa, que colocou online várias peças que já estiveram em cena e onde até 1 de abril vai estar "A Verdade", com encenação de João Lourenço.

Ainda na capital, o Teatro D. Maria II criou uma "Sala Online", onde está "A Origem das Espécies", para os mais novos, e "Sopro" e "Montanha Russa", para os mais velhos.

O Teatro Experimental de Cascais estreou "Noites de Teatro" no seu canal de YouTube, onde já está "Auto da Índia", de Gil Vicente, encenado por Carlos Avilez.

O Teatro Viriato, em Viseu, criou o podcast "Boca a Boca", uma crónica da nova diretora artística, Patrícia Portela, que pretende levar a cultura em áudio a todas as casas.

O Cinema-Teatro Joaquim d'Almeida, no Montijo, também lançou um podcast, "O lugar da mediação com João Brites", e disponibilizou online o documentário "Cortar a rua para abrir caminho", com realização de Levi Martins.

No Porto, o Teatro Nacional de São João vai fazer uma visita guiada ao edifício através das redes sociais com Luís Soares Carneiro, João Reis, Emília Silvestre ou António Durães. À noite, vai ficar disponível a peça "Castro", de António Ferreira.

