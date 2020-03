Não há vírus que pare o piano

A portuguesa Maria João Pires, o anglo-americano Kit Armstrong, o islandês Víkingur Ólafsson ou o francês Simon Ghraichy são alguns dos instrumentistas que se juntaram para celebrar o Dia Mundial do Piano, numa transmissão em direto pela editora Deutsche Grammophon.

A efeméride celebra-se todos os anos no 88º dia do ano que em 2020 calha a 28 de março - 88 é uma espécie de homenagem ao número das teclas do instrumento.

Neste streaming da chancela discográfica alemã, que pode ser visto no link do Youtube aqui em baixo, são transmitidas atuações previamente gravadas pelos artistas, a partir das suas casas.

A iniciativa chama-se "Festival de atuações na internet" e teve início este sábado às 14:00, hora de Lisboa.

A organização espera que através deste evento, mais personalidades se juntem "para celebrar o poder da música e unir as pessoas de todo o mundo."

"A tecnologia permite-nos converter o Dia Mundial do Piano deste ano num espaço onde os artistas poderão partilhar mensagens positivas através da música", explicou, em comunicado, Clemens Trautmann, da Deutsche Grammophon.

Além dos nomes referidos em cima, o streaming tem ainda atuações de Evgeny Kissin, vencedor de um Grammy, de Rudolf Buchbinder, especialista em Beethoven, ou ainda de Daniil Trifonov, descrito pelo The Times como o "mais espantoso pianista do nosso tempo."