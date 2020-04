Concerto de Harry Styles já tem nova data

Harry Styles vai atuar em Portugal a 16 de fevereiro de 2021.

O cantor britânico adiou para 2021 a próxima digressão europeia, "Love on Tour", que incluía o concerto a 20 de maio, em Lisboa.

De acordo com o calendário de reagendamento divulgado, Harry Styles atuará a 15 de fevereiro em Madrid, depois em Lisboa, seguindo-se o concerto a 19 de fevereiro em Viena.

O concerto em Lisboa faz parte de uma extensa digressão mundial a propósito do segundo álbum, "Fine Line", editado em dezembro passado. Este será um regresso do cantor a Portugal, mas em nome próprio, depois de ter atuado para o público português com os One Direction.

Dezenas de concertos têm sido adiados e reagendados por causa das medidas de contenção da pandemia da doença Covid-19.