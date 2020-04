A música tenta prosseguir em tempos de quarentena

Virgul foi um dos músicos que apresentou novidades, com o lançamento do videoclipe do tema "All you need is love", criado com a colaboração de vários músicos, amigos e família, que colaboraram ao enviar gravações caseiras a cantar o tema do músico.

Anselmo Ralph tem um novo disco, que apresentou ao som do single "Já Fui". Os DAMA, April Ivy e Slow J são alguns dos artistas nacionais que não deixaram que o momento impedisse a partilha de novas músicas ou de álbuns como o "Kriola" de Dino D'Santiago. Uma dedicatória ao Funaná e a Cabo Verde que não passou despercebida à revista Rolling Stone.