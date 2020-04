Como os idosos pintam a quarentena

Depois do projeto "Lata 65", que transformou homens e mulheres com mais de 65 anos em artistas de rua, a plataforma artística desafiou criadores de várias áreas a produzir as páginas da Sebenta para combater a solidão e o medo.

A Sebenta já foi entregue em vários locais como Juntas de Freguesia, Lares, Centros de Dia, ou Residências Assistidas, mas também está disponível na Internet .