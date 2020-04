Filmes em quarentena: "Homens, Mulheres e Crianças"

Não foi preciso o covid-19 para compreendermos que a Internet alterou de modo radical muito da nossa vida quotidiana e, em particular, das relações que estabelecemos uns com os outros. “Homens, Mulheres e Crianças” é, justamente, um filme sobre tais mudanças, sobre a dimensão humana, ou desumana, que os links virtuais podem gerar.

Trata-se, curiosamente, de um filme protagonizado por um dos mais populares actores de comédia dos EUA: Adam Sandler. Podemos até supor que uma das razões da fraca performance comercial do filme nas salas da maior parte dos países (incluindo Portugal) terá resultado dessa “contradição”: figura burlesca, por excelência, Sandler é também, afinal, um excelente intérprete no registo dramático.

Tudo se passa no seio de uma típica família da classe média cujo pai (Sandler) e mãe (Rosemarie DeWitt) têm vidas vividas no mundo virtual… Mesmo evitando revelar detalhes das histórias que o filme encena, digamos que eles e as outras personagens — envolvendo várias gerações, como o título sugere — vão descobrir uma verdade rudimentar para a qual, claramente, não estavam preparados: afinal, esse mundo virtual é apenas uma parte do mundo real, tudo coexiste, tudo se contamina. E nem sempre das maneiras mais ligeiras ou inocentes.

“Homens, Mulheres e Crianças” é uma produção de 2014 que ilustra de forma exemplar a acutilância e a subtileza do olhar do seu realizador, Jason Reitman, autor de títulos como “Juno” (2007), sobre a gravidez de uma adolescente, ou “Nas Nuvens” (2009), centrado numa personagem interpretada por George Clooney, especialista na reconversão de empresas, quer dizer, em processos de despedimento.

Para lá da sua actualidade temática, “Homens, Mulheres e Crianças” é também uma prova eloquente das qualidades de Reitman como director de actores. No elenco, encontramos ainda secundários tão eficazes como Jennifer Garner, Judy Greer ou Ansel Elgort. Isto sem esquecer que Elgort é um talento em metódica ascensão: iremos vê-lo na nova versão de “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg. Será no final do ano… enfim, esperemos que sim.

