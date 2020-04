Comic-Con cancelada por causa da Covid-19

Realiza-se há 50 anos e esta é a primeira vez que a Comic-Con de San Diego, nos Estados Unidos, é cancelada. A decisão inédita surge na sequência da pandemia de Covid-19.

Fundada em 1970, a Comic-Con International: San Diego faz-se anualmente, ao longo de 4 dias, e junta milhares de pessoas.

A edição de 2021 ficou agendada para julho, de 22 a 25.

Na edição do ano passado passaram pela convenção nomes como Angelina Jolie, Tom Cruise e Natalie Portman. A Comic-Con tem a particularidade de anunciar novos projetos nas áreas do cinema, da TV ou dos videojogos e juntam-se, na convenção, milhares de fãs trajados com as máscaras de heróis das várias áreas do entretenimento.

No comunicado oficial da Comic-Con pode ler-se que a WonderCon Anaheim, que deveria ter tido lugar entre os dias 10 e 12 de abril, vai realizar-se de 26 a 28 de março de 2021.

Para o verão do próximo ano estava prevista a abertura do Museu da Comic-Con, mas a situação gerada pelo novo coronavírus também deverá afetar a data de inauguração.

Os bilhetes adquiridos para a edição de 2020 podem ser transferidos para 2021.