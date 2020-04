Adiados concertos de Michael Kiwanuka em Lisboa e no Porto

Michael Kiwanuka nasceu em Londres, em 1987. O filho de pais obrigados a fugir do Ruanda estudou jazz na Royal Academy Music e música pop na Universidade de Westminster.

Gravou o primeiro disco em 2012. "Home Again" foi nomeado para um Mercury Prize. Outro álbum, "Love & Hate" saiu em 2016.

"Money" foi o single que editou em 2019. Também no ano passado lançou o terceiro álbum: "Kiwanuka”. Foi considerado pelo público e pela crítica como um dos melhores discos de 2019.

Michael Kiwanuka, que atuou na última edição do Super Bock em Stock regressa a Portugal para dois concertos em outubro: dia 19 na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto e dia 20 no Campo Pequeno, em Lisboa.

Os bilhetes adquiridos para 8 e 9 de maio são válidos para as novas datas.