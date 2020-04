Mercado do Filme de Cannes vai acontecer… online

O futuro próximo da 72ª edição do Festival de Cannes está enquadrado por três factos fundamentais: em primeiro lugar, depois do mais recente discurso do Presidente Emmanuel Macron, reiterando a interdição de grandes concentrações de pessoas, no mínimo, até 11 de maio (o certame tinha início marcado para 12), a organização reconheceu que mesmo as datas “alternativas” de junho/julho deixaram de ser possíveis; depois, e de acordo com declarações do delegado-geral Thierry Fremaux, não haverá festival online, abrindo-se a perspectiva de uma eventual colaboração com Veneza em finais do verão, começo do outono (declarações ao “Variety”); enfim, o Mercado do Filme de Cannes vai mesmo acontecer, não nas datas de maio que estavam previstas, mas entre 22 e 26 de junho — eis o vídeo oficial da edição de 2019.

Vai ser, entenda-se, não um mercado físico, mas um acontecimento online que prevê a “duplicação” dos formatos habituais do evento. Assim, as pessoas inscritas (produtores, distribuidores, etc.) terão à sua disposição visionamentos virtuais dos filmes, podendo também participar nas reuniões ou conferências que um espaço deste género prevê. Com inesperado optimismo, o site oficial titula mesmo: “O mais inspirador Mercado do Filme.”

Fica por esclarecer uma dúvida geral que está longe de dizer respeito apenas às pessoas e entidades que fazem os seus negócios em Cannes. A saber: que vai acontecer com os filmes que, de uma maneira ou de outra, poderiam (ou poderão) integrar a selecção oficial e as várias secções paralelas? Fremaux, aliás, diz mesmo que a sua equipa vai continuar a visionar filmes até junho. Se não houver festival nos próximos meses, qual será o destino de muitos desses filmes (seleccionados ou seleccionáveis)? Serão vendidos a distribuidores de todo o mundo, ficando a sua difusão à espera que o festival os mostre em primeira mão? E, nesse caso, quando?

Como se compreende, as questões que se levantam, sendo industriais e financeiras, são também necessariamente comerciais. Dito de outro modo: dizem respeito a cada um de nós, espectadores. Devido aos efeitos da pandemia de covid-19, está em jogo toda uma eventual reconversão do mercado cinematográfico — a nível global e, inevitavelmente, país a país.