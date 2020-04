Filmes em quarentena: "Lore"

Nas convulsões cinematográficas motivadas pela pandemia de coronavírus, o filme “Viúva Negra”, produzido pelos estúdios Marvel, com Scarlett Johansson no papel central, é um dos títulos cuja data de estreia foi alterada, de 1 de maio para 6 de novembro. Se o novo calendário se confirmar, não tenhamos dúvidas que o nome da sua realizadora, a australiana Cate Shortland, vai adquirir uma popularidade que, até agora, nunca desfrutou.

E, no entanto, Shortland é autora de um dos filmes mais invulgares, e também mais perturbantes, feitos ao longo deste nosso século XXI, sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial — chama-se “Lore”, resultou de uma coprodução entre Austrália, Alemanha e Reino Unido, ganhou o prémio do público no Festival de Locarno de 2012, e pode ser visto agora numa plataforma de streaming.

De um ponto de vista temático, a singularidade do filme começa na raridade da sua abordagem. Ao contrário do que acontece na maioria dos filmes sobre o segundo conflito mundial, esta é uma história sobre os vencidos, mais concretamente sobre uma família do sul da Alemanha cujo pai, um oficial do exército nazi, foge com a mulher quando se torna claro que a guerra está perdida. De tal modo que as personagens centrais são os seus cinco filhos: liderados por Lore (a notável Saskia Rosendahl), eles são aconselhados a procurar refúgio na casa da avó materna, na zona de Hamburgo, isto é, a cerca de 900 km de distância.

Estamos perante uma saga de sobrevivência que se pode definir também como uma viagem de revelação, desde logo para a personagem central: na sua missão de comandar e proteger os irmãos, Lore vai também começar a descobrir os horrores da guerra que a família lhe ocultou, em particular a partir do momento em que encontram um jovem judeu, tal como eles a tentar sobreviver num cenário de profunda desolação.

Para além da subtileza realista da realização de Shortland, impecavelmente servida por um excelente elenco, vale a pena referir a importância da música de Max Richter na caracterização dos lugares, ambientes e acções — eis um tema da sua banda sonora.

Filmin