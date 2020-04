Feira de Arte Contemporânea JustLX adiada para setembro

A terceira edição da feira JustLX - Feira de Arte Contemporânea de Lisboa, prevista para 14 a 17 de maio, na LXFactory, foi adiada para 17 a 20 de setembro deste ano, anunciou a organização.

De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa, a organização decidiu adiar o certame devido às restrições para conter a pandemia covid-19, e irá anunciar desenvolvimentos "à medida que forem avançando as medidas para proteger a população".

A segunda edição da JustLX decorreu em maio do ano passado no Museu da Carris, com a participação de 45 galerias de 12 países, nomeadamente da Argentina, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, México, Peru, Portugal e Suécia.

Mais de 250 artistas foram apresentados nas galerias presentes neste certame, que terá na edição deste as galerias portuguesas estiveram presentes a Galeria 111, Módulo, Monumental, Salgadeiras, e entre as espanholas a Galeria Trinta, Gema Llamazares ou Aurora Vigil-Escalera.

O certame inclui prémios, exposições, debates e gastronomia na programação. A feira é organizada pela Art Fairs, uma empresa espanhola promotora de feiras de arte e eventos culturais, e que organiza, desde 2009, as feiras Madridfoto (Feira Internacional de Fotografia), a Justmad (Feira Internacional de Arte Emergente), a Justmadmia (Feira Internacional de Arte Emergente de Miami) e a Summa (Feira Internacional de Arte Contemporânea).