Um festival virtual para (re)ver concertos ao vivo

Ed Sheeran, Cardi B, Coldplay, Portugal. The Man, Saweetie, Charlie Puth, Twenty One Pilots, Lil Uzi Vert, Janelle Monáe e Green Day são alguns dos nomes que constam no cartaz do PlayOn Fest.

O festival virtual vai decorrer entre 24 e 26 de abril e já alinhou mais de 60 artistas.

É uma inciativa do grupo Warner Music com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Remete para atuações em festivais como Coachella, Lollapalooza ou Rock In Rio. Mas há também concertos gravados em sala.



A ideia surgiu na sequência do apelo da OMS para angariar donativos para o combate à Covid-19. Todas as receitas arrecadadas com este evento seguem para a OMS. Os lucros da linha de produtos de merchandising que o festival vai criar revertem, também, para a Organização Mundial da Saúde.