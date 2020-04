Há tanta gente num livro

Teria uns 11 ou 12 anos quando me sentava no banco de madeira da papelaria da Dona Ema. Situava-se quase ao início da Rua de Campolide, em Lisboa, e ali passava os dias num tempo em que "ir para o trabalho dos pais" não permitia o uso da tecnologia. A papelaria era minúscula e só tinha lugar para um banco. A Dona Ema já não era assim tão nova (aos meus olhos de miúda) e receava tirar-lhe o ponto de descanso de quando não havia clientes.

Nas estantes, os livros. Na bancada, muitos de banda desenhada - Walt Disney, Mauricio de Sousa, Mort Walker (o do Recruta Zero) - que comecei por devorar enquanto assimilava o português do Brasil e aprendia palavras como "bueiro", "banheiro", "ônibus" ou "açougueiro".

Foi ali que fui pescando histórias de Enid Blyton, Kathryn Kenny (com os vários títulos de aventuras de "Patrícia"), Torga e Júlio Dinis e outros que já nem recordo. O robusto banco de madeira, tantas vezes colocado num canto no interior do balcão - para não "parecer mal" junto da clientela que ali ia, sobretudo, comprar jornais e livros escolares - pertenceu-me durante anos. Foi onde comecei a viver vidas que não eram minhas.

Calha que ali tão perto ficava o Parque Eduardo VII. Quando já tinha idade para isso, ia a pé, sozinha, com a responsabilidade de ali comprar um livro. Às vezes, dois. A Feira do Livro de Lisboa ajudou-me, nesse tempo, a juntar parte da obra de Eça. Gostava de ir à Livros do Brasil que os tinha com capas sóbrias e clássicas e, já se sabe, se não temos pistas sobre o que ler, vamos pelo que parece que queremos ter. Nem sempre resulta. Não era o caso.

Foi, também, nessas idas à Feira que juntei a sempre pragmática e irónica "Mafalda" de Quino e todos os "Calvin & Hobbes". Esse humor mordaz assentava que nem uma luva na graça que era o meu nome.

Havia poucos livros em minha casa. Os escolares e aqueles que eu e os meus irmãos íamos comprando. À medida que fui crescendo esse cenário mudou, a ponto de hoje não ter espaço para mim numa casa feita de livros. No fundo, muitos deles sou também eu. Não é um exagero: muitas lombadas trasportam-me para dias passados felizes. Nas páginas de alguns tenho autógrafos de escritores com quem falei, muitos que entrevistei, experiências que juntam à estória contada a história que é a minha.

Hoje é Dia Mundial do Livro e estamos num tempo diferente de todos os que a minha geração viveu. Nos dias em que não estou na redação saboreio nos livros a companhia que fazem. Decidi não continuar a ler se a narrativa não me agarra. São tantos os publicados que posso e quero escolher. Fico deliciada quando um me prende de forma viciante e me deixa (quase) desolada quando chega ao fim (queria ler mais); fico satisfeita se viro a última página com um sorriso ou com um "Não estava à espera disto"; fico descansada quando um livro me faz pensar, matutar num assunto que seja. E fico em paz, se rodeada de livros, esses companheiros de sempre que leio só ou acompanhada mas que nunca, nunca me podem faltar.

Nota: Por estes dias ando a ler "Terra Americana" de Jeanine Cummins, a par de "Chernobyl - A história de uma catástrofe nuclear". Pura coincidência, este cruzamento de mundos.