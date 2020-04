À "Mínima Luz" regressam os Três Tristes Tigres

O single agora apresentado chama-se "Língua Franca". A música é de Alexandre Soares e de Ana Deus e a letra é de Regina Guimarães. Neste tema, a convidada é a harpista espanhola Angélica Salvi.

Já tinham sido divulgados outros dois singles: "Galanteio" e "À Tona" também integram o disco que vai sair no primeiro dia de maio em CD e, no final desse mesmo mês, em vinil. Trata-se de uma edição de autor que marca o regresso dos Três Tristes Tigres à edição de originais, 22 anos depois do último disco, "Comum". Esse foi o segundo álbum da dupla que surgiu em 1996 com a edição de "Guia Espiritual". Em 2001, saiu a coletânea "Visita de Estudo". A esse tempo chamam agora os Três Tristes Tigres, "final da primeira vida".

Será esta a segunda vida da dupla e surge em pleno período de pandemia. Ana Deus na voz e Alexandre Soares nas guitarras interpretam poemas adaptados de William Blake e de Langston Hughes e poemas originais de Regina Guimarães e de Luca Argel.

Apesar da interrupção na carreira dos Três Tristes Tigres, a dupla de artistas não deixou de produzir. Desde 2010 que assegura o projeto Osso Vaidoso, com dois discos editados.

Em 2017, Ana Deus e Alexandre Soares subiram ao palco do Rivoli, no Porto, na categoria de Três Tristes Tigres. Celebraram, ao vivo, os 20 anos do lançamento do álbum "Guia Espiritual". Agora, regressam com um novo disco de originais.