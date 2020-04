Filmes em quarentena: "Mean Streets"

Mesmo quando as plataformas de streaming organizam os filmes de forma pouco cuidada, para não dizer historicamente arbitrária, há muitos clássicos à espera de serem (re)descobertos. Um excelente exemplo poderá ser “Os Cavaleiros do Asfalto”, a primeira interpretação de Robert De Niro sob a direcção de Martin Scorsese — em boa verdade, o título português envolve um “simbolismo” pesado e o filme é universalmente conhecido pelo original, “Mean Streets”.

Estava-se em 1973. De Niro e Scorsese completavam, respectivamente, 30 e 31 anos. O actor começara a destacar-se nas produções de “série B” de Roger Corman, como “O Dia da Violência” (1970), tendo também participado num belo, e muito esquecido, drama no mundo do baseball: “Toca o Tambor Devagar” (1973), de John Hancock; quanto ao realizador, estreara-se com o muito experimental e fascinante “Quem Bate à Minha Porta?” (1967), tendo também trabalhado para Corman, em “Boxcar Bertha - Uma Mulher da Rua” (1972).

Algo descontente com a experiência de “Boxcar Bertha”, muito marcada pelo estilo de Corman, Scorsese decidiu regressar ao universo que conhecia melhor e que, de alguma maneira, ecoara já nas suas primeiras curtas-metragens. A saber: o mundo de Little Italy, o bairro de Nova Iorque em que o realizador crescera, com o seu submundo de negócios mais ou menos ilícitos e uma violência sempre latente.

Trata-se, de facto, de um retrato dessas “mean streets”, ruas de muitas relações conflituosas em que a fraternidade humana está sempre ameaçada. Obviamente não por acaso, esta é uma tragédia protagonizada por dois irmãos: um mais individualista e agressivo na resolução dos seus “negócios" (De Niro), outro tentando defendê-lo dos perigos da sua própria arrogância (Harvey Keitel, actor também emblemático da filmografia de Scorsese).

Das formas de violência mais destruidoras até à possibilidade de alguma redenção moral, encontramos em “Mean Streets” alguns temas que iriam marcar de forma decisiva toda a obra de Scorsese. Poucos anos mais tarde, em 1976, De Niro e Keitel voltariam a trabalhar sob a sua direcção em “Taxi Driver” — como se costuma dizer, o resto é história.

Netflix