A reinvenção dos Museus

O Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, criou o projeto "A Arte É Uma Ponte Que Nos Une". Todos os dias, o diretor, Joaquim Oliveira Caetano, o subdiretor, Anísio Franco ou Alexandra Markl, a conservadora da colecão de imagens e gravuras, partilham, nas redes sociais da instituição, um vídeo sobre uma das obras emblemáticas que o MNAA tem no acervo.

O processo de gravação é feito do início ao fim por uma única pessoa e a SIC esteve nos bastidores da construção de um desses vídeos.

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves também tem vários projetos a decorrer online, de forma a manter o contacto com o público.

Por estes dias de confinamento e isolamento social, o espaço transformou-se em "SOLE - Serralves Online Experience".

No site da Fundação estão ligações para playlists de música, galerias virtuais, atividades no Instagram ou até diretos, nesta rede social, de conversas com artistas.

"O museu é mais do que um espaço físico. É uma identidade e uma série de ideais", explicou-nos Philippe Vergne, o diretor do Museu.

A aplicação Google Arts and Culture é outra das ferramentas de acesso aos museus nacionais onde além de Serralves e do MNAA estão o Museu Nacional dos Coches, o Museu Nacional do Azulejo ou o Mosteiro dos Jerónimos.