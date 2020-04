A vida paralela de Irrfan Khan: entre Bollywood e Hollywood

Na Índia deu os primeiros passos na vida e no cinema. Estrela de Bollywood, acabou célebre no lado ocidental do globo depois de ter participado em grandes produções como "Quem quer ser milionário", "Parque Jurássico" ou "A vida de Pi".

Começou por conseguir papéis em telenovelas de baixa qualidade e a atenção da indústria ocidental chega só em 2001, ao participar no filme "The Warrior" com o realizador britânico Asif Kapadia.

Essa vida paralela, entre filmes indianos e britânicos ou americanos, marcou o ritmo da carreira de mais de 30 anos do ator que, aos 53 anos, não resistiu a um tumor.

Há dois anos diagnosticado, ainda conseguiu filmar aquele que viria a ser o último papel no cinema: no filme "Angrezi Medium". A comédia dramática acabou por ver a estreia adiada por causa da pandemia.