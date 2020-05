A celebração do Dia Internacional do jazz em tempo de pandemia

"Elas e o Jazz" são Marta Hugon, Joana Machado e Mariana Norton. Cruzaram-se no Hot Clube Portugal e da amizade que cultivaram nasceu o projeto.

A associação Porta-Jazz lançou um disco em formato digital. "De Porta Aberta" inclui 39 artistas que criaram solos em pleno confinamento.

Luís Pimenta é um exemplo dos músicos da nova geração do jazz e, para colmatar a falta da partilha física com os colegas, faz parte dos "Beats For Quarantine". Um grupo que combina atuações pelo Whatsapp e, depois, grava videoclipes à distância.