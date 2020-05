Rita Redshoes e Camané lançam tema conjunto e um videclipe gravado em casa

A SIC visitou o estúdio, em Paço de Arcos, onde Rita Redshoes e Camané gravaram a canção "Contigo é pra perder". Foi no início de março, ainda antes da primeira declaração do Estado de Emergência.

Passado quase dois meses voltamos a falar com os músicos que continuaram a trabalhar no tema e optaram por gravar o videoclipe em casa. A assinatura do resultado final do filme é de Bruno Ferreir, da Casper Films.

A canção "Contigo é pra perder" faz parte do 5º longa duração de Rita Redshoes, um trabalho que deveria estar para sair em breve, mas que viu o lançamento adiado por causa da pandemia do novo coronavírus.