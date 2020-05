Dia da Guerra das Estrelas celebrado com as tropas imperiais ao serviço do bem

O dia 4 de maio é conhecido como o Dia da Guerra das Estrelas e é comemorado pelos fãs do filme em todo o mundo, devido ao trocadilho da data em inglês com a frase mais famosa do filme - "May the Force be with you".

Vestidos de tropas imperiais e liderados por Darth Vader as tropas fazem rondas regulares pelos arredores da capital das Filipinas

Uma força, não do mal, mas ao serviço do bem ajudam os que estão confinados em casa a superarem os tempos difíceis da pandemia do novo coronavírus.