Sonic Youth editam concerto realizado em Lisboa em 1993

Os Sonic Youth disponibilizaram na sua conta de Bandcamp o primeiro concerto da banda em Portugal, realizado no Campo Pequeno, em Lisboa, em 1993, que deu origem ao álbum ao vivo “Blastic Scene”, noticia a revista Rolling Stone.

A banda norte-americana, que tem estado “adormecida” desde 2011, aproveitou o período de isolamento e começou, no final de março, a remexer no seu cofre de memórias e a disponibilizar concertos completos na sua conta de Bandcamp.

Para celebrar os 26 anos da edição de "Experimental, Jet Set, Trash and No-Star", álbum lançado em 1994, a banda partilhou na segunda-feira "Blastic Scene", nome dado ao registo do concerto no Campo Pequeno.

Este disco, editado em formato ‘bootleg’, foi lançado na altura pela Moneyland Records, editora liderada por João Paulo Feliciano.

O alinhamento do concerto em Lisboa contou com alguns dos temas que viriam a fazer parte do álbum "Experimental, Jet Set, Trash and No-Star", o álbum mais mediático da banda.