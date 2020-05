Adele surpreende fãs com fotografia após perder peso

A cantora britânica Adele quebrou o silêncio nas redes sociais pela ocasião do seu 32.º aniversário, na terça-feira. A estrela partilhou uma fotografia no Instagram com os fãs onde mostra a sua transformação física depois de ter perdido peso.

Na legenda da imagem, a cantora do êxito “Someone Like You” aproveita para agradecer aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Obrigada pelo vosso amor pelo meu aniversário. Espero que estejam sãos e seguros nestes tempos loucos. Gostava de agradecer a todos os nossos profissionais na linha da frente que arriscam as suas vidas para nos manter seguros! São os nossos anjos”, escreveu.

Durante 2019 Adele terá perdido 22 quilos, mas no período em que esteve afastada dos palcos acredita-se que tenha perdido cerca de 45 quilos.

No ano passado, a cantora britânica anunciou a separação do marido, Simon Konecki, com quem esteve casada três anos e com quem tem um filho.