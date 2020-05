Guitarrista dos Queen hospitalizado após lesão no glúteo

Brian May foi hospitalizado devido a uma lesão muscular grave nos glúteos, depois de se ter magoado a fazer jardinagem, revelou nas redes sociais.

"Não - o vírus ainda não me apanhou - graças a Deus. Espero que estejam todos a manter-se seguros por aí. A decisão de relaxar as medidas de segurança não faz com que o perigo desapareça", começou por dizer o músico.