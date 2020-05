Em defesa do DVD

Todos já ouvimos (eventualmente, concordando com) o discurso fúnebre sobre o mercado do DVD. A saber: os serviços de streaming triunfaram junto do consumidor comum; não faz sentido comprar um DVD se só queremos ver “aquele” filme uma vez; enfim, há até quem lembre que, na habitação de cada um, o espaço para arrumar as caixinhas rectangulares tem sempre os seus limites…

Como é óbvio, tudo isso envolve alguma verdade, antes e durante a pandemia. É um facto indesmentível que, seja qual for o nosso grau de envolvimento com o cinema online, todos sabemos que a oferta das plataformas digitais tem crescido de forma espectacular. Apesar disso (ou precisamente por causa disso), vale a pena contrariar a visão estritamente portuguesa desta conjuntura. Quanto mais não seja referindo um facto interessante: globalmente, as edições em DVD — e também, claro, em Blu-ray — continuam a envolver uma enorme variedade de títulos.

Observe-se o exemplo de The Criterion Collection, por certo, a nível internacional, a mais prestigiada colecção de DVD e Blu-ray (aliás, também já com ramificação no streaming, com The Criterion Channel). E não se julgue que estamos a falar de uma estratégia alicerçada apenas em títulos mais ou menos esotéricos, para coleccionadores “especializados”. Entre as suas edições mais recentes encontramos obras tão contrastadas como um clássico do cinema soviético, “Quando Passam as Cegonhas” (1957), um melodrama interpretado e realizado por Barbra Streisand (“O Príncipe das Marés”, 1991) e um dos filmes mais populares de Steve McQueen (“A Grande Evasão”, 1963).

E não se pense também que este reencontro com os filmes “antigos” é um fenómeno estritamente americano. Para nos ficarmos por um sintomático exemplo europeu, vale a pena observar as novidades do mercado francês. Assim, a par dos sucessos mais recentes (“Frozen 2”, o último episódio de “Star Wars”, etc.), deparamos também com essa preocupação de manter viva a memória cinéfila. Podemos encontrar, por exemplo, os Blu-ray de “Ladrão de Casaca” (1955), de Alfred Hitchcock, ou “Os Dez Mandamentos” (1956), de Cecil D. DeMille, a par de um das mais esquecidas e fascinantes interpretações de Marlon Brando, em “Perseguição Impiedosa” (1966), de Arthur Penn, contracenando com Jane Fonda e Robert Redford [trailer].

É verdade que a maior parte destes títulos também existe no mercado português. Não é isso que está em causa. Trata-se apenas de relembrar que a revalorização comercial do DVD e Blu-ray não tem nada de utópico. Há neles cada vez mais hipóteses de uma relação de descoberta ou redescoberta da grande história do cinema. E tanto mais quanto muitas destas edições (sobretudo em Blu-ray) surgem em cópias impecavelmente restauradas, por vezes acompanhadas por interessante material escrito de grande valor informativo, histórico e historiográfico.