Arrancam as obras no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

Começaram esta quarta-feira as obras de conservação no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, com um orçamento de 520 mil euros. Deverão ficar concluídas daqui a um ano.

O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha foi fundado ainda em finais do século XIII e está classificado como Monumento Nacional desde 1910.

Em 2016 foi afetado pelas cheias, quando o rio Mondego galgou as margens.

As obras que agora começam são da responsabilidade da Direção Regional de Cultura do Centro.

Esta manhã, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, esteve presente no arranque da empreitada que vai focar-se na resolução dos problemas estruturais do monumento.