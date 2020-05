Dino D’Santiago regressa aos palcos no próximo dia 6 de junho, no Campo Pequeno, para apresentar pela primeira vez ao vivo o seu novo álbum ‘Kriola’.

Depois de “Mundu Nôbu”, a voz de “Nova Lisboa” assume que este é o seu álbum mais ativista.

Temas como “Kriolo” (feat Julinho KSD) ou “Roda” vão fazer parte do alinhamento do concerto, que conta com músicas criadas entre Londres e Lisboa.