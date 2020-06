Ministra da Cultura recusou comentar a contestação do setor

Foi apresentada esta segunda-feira a programação na sala que reabre a 10 de junho, na mesma altura em que decorria uma marcha de trabalhadores do setor cultural que entendem que as medidas de apoio já apresentadas pelo Ministério da Cultura são insuficientes.

Em Lisboa e no Porto a contestação manifestou-se numa marcha pela Cultura em Portugal, composta pelas vozes de profissionais de várias áreas do setor. Graça Fonseca recusou comentar a contestação do setor cultural.