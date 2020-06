Marcelo Rebelo de Sousa diz que as comemorações do 10 de junho, que vão decorrer no Mosteiro dos Jerónimos com apenas 8 pessoas, são como acha que deveriam ter sido as comemorações do 25 de abril e do 1.º de maio.

O Presidente da República falava à entrada para o espetáculo de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo no Campo Pequeno, com uma assistência de cerca de duas mil pessoas.