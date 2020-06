Um pedido de igualdade através da música e uma visita a Marvila onde as ruas voltaram a encher-se de posters

A canção "All You Need is Love", de Virgul, foi lançada há três anos, mas a letra será sempre atual: "Não me julgues pela minha cor, Julga-me pelo meu valor." Falamos com o músico sobre os protestos raciais que se têm espalhado pelos Estados Unidos, por causa da morte de George Floyd.

Falamos também com Bruno Pereira, diretor artístico da "galeria a céu aberto" que é o Poster Mostra. Pelo 5º ano consecutivo, o evento espalhou pelas ruas de Marvila 30 posters dos quais 20 são de artistas convidados. A mostra conta com nomes como Javier Mariscal, Inês Lopes Gonçalves, Rita Redshoes, Alberto Garcia Alix ou Maria Imaginário. Os outros 10 posters são dos participantes da Open Call que este ano teve um aumento de 60% de participações.

João Lopes, o crítico de cinema da SIC, deixou sugestões de dois filmes para ver nesta semana. "2001: Odisseia no Espaço" faz parte da programação da reabertura do cinema Nimas, em Lisboa. E "3 Rostos" foi lançado recentemente em DVD.

Terminamos o programa com uma reconfirmação e o anúncio de três novos nomes para o MEO Sudoeste do próximo ano.